Udine, camion in manovra abbatte la statua di Carlo Sgorlon

La statua dedicata allo scrittore friulano Carlo Sgorlon, posizionata in piazzetta Marconi, in centro a Udine, è stata ritrovata a terra: nella mattinata di lunedì 15 maggio un camion in manovra l’ha accidentalmente urtata, piegandola e facendola cadere (videoproduzioni Petrussi).

01:07