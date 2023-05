Cade da un’altezza di dieci metri mentre sta potando un albero: è grave

BUJA. Un uomo è stato soccorso dal personale medico infermieristico, nella mattinata di martedì 16 maggio, per le ferite riportate a seguito di una caduta da un'altezza di circa 10 metri di altezza.

L'uomo stava potato una pianta in un campo. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Attivati da Sores anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico, stabilizzato e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni serie, per la cura di un trauma riportato nella parte alta del corpo.