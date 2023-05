Cronoscalata sul Lussari: a ruba in poche ore i ticket per la cabinovia

Quasi sold out in poche ore. I biglietti per salire in cabinovia sul monte Lussari il prossimo 27 maggio e assistere all’arrivo della penultima frazione del Giro d’Italia prima del gran finale capitolino sono andati esauriti.

Aperta la vendita il sito di PromoTurismo Fvg è stato letteralmente preso d’assalto. Mille, sui 3.000 disponibili, i biglietti acquistati nella prima mezzora, con una media di una mail d’acquisto al secondo.

Alle 14 di martedì 16 maggio i ticket venduti erano già 2. 500. Esauriti quelli per salire in quota nelle fasce orarie dalle 9.30 alle 10.30, dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 11.30 alle 12.30.

Nel tardo pomeriggio restavano 200 posti disponibili, concentrati nella fascia dalle 8.30 alle 9.30 e andati quasi certamente a esaurimento entro la fine della giornata.

«In questo momento – ha fatto sapere ieri sera Paolo Urbani che con Andrea Cainero guida il comitato locale tappa – ne sono rimasti poche decine. Ancora qualche ora e non ce ne saranno più. È un grande successo».

Sintomo di quale attesa ci sia, in regione certo, ma anche oltre i confini nazionali, in Austria e ancor più in Slovenia, per la cronoscalata Fvg che promette di dare spettacolo e forse anche di rimettere in discussione per l’ultima volta la classifica generale.

Tra i grandi attesi sul Lussari, oltre alle glorie di casa Jonathan Milan e Alessandro De Marchi, svetta Primoz Roglic, stella del ciclismo sloveno, sovrano della Vuelta a España per tre anni consecutivi (2019, 2020 e 2021), di una Liegi-Bastogne-Liegi (nel 2020) e medaglia d’oro a cronometro ai Giochi olimpici 2020 di Tokyo, senza contare le tante tappe vinte a Giro e Tour.

È lui, che soffia sul collo della maglia rosa Geraint Thomas dal quale ha 2 soli secondi di distacco nella generale, il grande atteso sul Lussari. Certamente dai suoi connazionali come dimostra il gran numero di sloveni che ieri hanno acquistato il pass per la cabinovia.

«Quanti? Difficile dirlo. In sede di registrazione sul sito di PromoTurismoFvg per acquistare il biglietto si dovevano inserire nome, cognome, età e indirizzo mail, non la residenza.

Basta però scorrere i nomi per capire che molta parte dei biglietti è stata acquistata appunto da austriaci e sloveni» fa sapere Urbani che aggiunge: «Ancora una volta dobbiamo dire che Enzo Cainero ci aveva visto lontano e di questo, oltre a ringraziare lui, dobbiamo dir grazie anche alla Regione che lo ha assecondato e insieme ai PromoTurismoFvg, Fvg Strade e Protezione civile ha reso possibile trasformare il sogno di Enzo in realtà»