In partenza per la Romagna altri trenta volontari dal Friuli

«Altri trenta volontari della Protezione civile delle squadre comunali del Friuli Venezia Giulia partiranno alle 7.30 di mercoledì 16 maggio dalla sede regionale di Palmanova, per raggiungere Forlì e le zone contermini per aiutare le popolazioni alluvionate dell’Emilia-Romagna».

A comunicarlo l’assessore regionale Riccardo Riccardi dopo una richiesta giunta d’urgenza tramite il Dipartimento nazionale di protezione civile, a seguito della grave situazione di maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna, dove permane l’allerta rossa.

«Questa ulteriore attivazione ha visto subito la disponibilità, in poche ore, di numerosi volontari di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, cui va il nostro ringraziamento sentito per l’immediata e generosa messa a disposizione a favore del territorio e delle comunità in grave difficoltà. L’idrovora partita questa mattina ha già raggiunto Forlì», ha comunicato Riccardi.

La situazione che hanno trovato i primi i volontari e i funzionari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia al loro arrivo a Predappio e nelle zone contermini è stata, ieri mattina, caratterizzata da frane e smottamenti sulla viabilità.

Tutti sono stati subito impiegati per attività di monitoraggio e soprattutto per la pulizia e messa in sicurezza delle zone alluvionate.

Nel pomeriggio le copiose precipitazioni hanno visto rompere gli argini di diversi corsi d’acqua con l’evacuazione di alcune case.

«E’ partita alla volta della Romagna anche la grande idrovora che era stata subito messa a disposizione dalla Protezione civile regionale quando è scattata l’emergenza alluvione in quelle terre», ha aggiunto Riccardi, che ieri pomeriggio ha salutato, ringraziandoli, i volontari e i funzionari di Protezione civile partiti da Palmanova alla volta di Predappio.