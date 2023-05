Maltempo in Friuli Venezia Giulia, tanti interventi per alberi spezzati: sulla costa pioggia e bora

Torna il maltempo in regione. Il vento forte, che caratterizza la giornata di oggi, martedì 16 maggio, ha richiesto l'intervento di diverse squadre di volontari di Protezione civile nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, per caduta alberi.

Attivati dagli operatori della Sala operativa regionale, i volontari delle squadre comunali di Clauzetto, Frisanco, Forgaria nel Friuli, Faedis, Rive d'Arcano.

Gli interventi

A Clauzetto in località "Mulinars", zona via della Val Cosa, caduta di un albero su carreggiata; intervento in collaborazione con i vigili del fuoco per la rimozione della pianta. Monitoraggio territorio per caduta di alberi e rami.

A Forgaria nel Friuli, zona riserva Lago di Cornino, lungo la "Strada di Bottecchia", di collegamento con Peonis di Trasaghis, caduta alberi con completa ostruzione temporanea della carreggiata. Rimossi dai volontari. Caduta alberi anche lungo la comunale via Costa, di accesso al capoluogo, liberata sempre dai volontari.

A Rive d'Arcano, in via Camin (zona canile) alberi che hanno ostruito parzialmente la carreggiata liberati dai volontari.

A Faedis caduta di un albero in zona industriale con l'intervento dei volontari di protezione civile insieme ai vigili del fuoco per la rimozione della pianta in sicurezza.

Interventi anche a Frisanco sempre per caduta alberi.

Forte bora a Trieste

Trieste si è svegliata sferzata dalle raffiche, che hanno raggiunto i 116 km/h. Il vento medio al momento si attesta attorno ai 73 km/h. In mattinata è stato sospeso, come di consueto, il collegamento marittimo Trieste-Muggia del Delfino Verde. Al momento non si registrano particolari disagi, ma il centralino dei vigili del fuoco è stato comunque preso d’assalto da decine di segnalazioni riguardanti il “classico” repertorio da bora: rami spezzati, cornicioni pericolanti, cassonetti volanti e motorini abbattuti.

A causa di un albero pericolante intorno alle 14 è stata chiusa Strada Nuova per Opicina dall'Obelisco al Quadrivio per la durata dell'intervento dei Vigili del fuoco. Il tratto è stato riaperto verso le 15.45. Si sono registrate code in Salita di Conconello.

Ancora, un altro albero pericolante in via Forlanini 51 (poco prima del Quadrilatero a salire) ha reso necessario alle 15.15 l’intervento dei Vigili del fuoco.

Le previsioni

Per tutta la giornata di oggi, martedì 16 maggio, saranno probabili piogge sparse, più deboli e intermittenti verso sud-est, più continue e abbondanti sulla zona montana e a ovest, con possibili rovesci. La quota neve sarà sui 2000 metri mentre soffierà vento sostenuto da nord-est in quota, Bora moderata o sostenuta in pianura, forte sulla costa.

Mercoledì il cielo sarà da nuvoloso a coperto con piogge sparse e intermittenti, in genere moderate. La quota neve sarà sui 1700 m circa. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa, specie di mattina. Sarà possibile qualche schiarita. Anche nelle giornate di giovedì e venerdì soffierà bora moderata in pianura e sulla costa.