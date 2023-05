Ritorna Sapori Pro Loco: ora la burocrazia fa meno paura

Sta tornando l’affluenza pre-Covid-19 per le grandi manifestazioni enogastronomiche regionali: a “certificarlo” il Comitato del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale tra le Pro Loco d’Italia.

Il presidente delle Pro Loco regionali Valter Pezzarini ha infatti quantificato in oltre 300 mila le presenze fin qui durante le maggiori sagre di primavera. Eventi che ora passano il testimone a Sapori Pro Loco, la grande manifestazione delle tipicità che vedrà svolgersi la sua ventesima edizione a Villa Manin di Passariano di Codroipo nei due prossimi week end, il 20-21 maggio e il 26-27-28 maggio.

A Udine, nella sede della Regione, è stato presentato il programma che vedrà all’opera oltre 400 volontari di 25 Pro Loco, che proporranno 70 piatti tipici, insieme all’enoteca e alla birroteca.

In più degustazioni guidate, concerti, mostre e una sessantina di eventi collaterali. «Già da ora ringrazio tutti i volontari – ha sottolineato Pezzarini – che donando il proprio tempo renderanno realtà l’evento che di fatto apre la stagione delle grandi sagre estive. Arriviamo da una primavera ricca di soddisfazioni con affluenza in crescita sia rispetto allo scorso anno che agli ultimi dati ante pandemia.

Grazie alla Regione e a tutte le altre istituzioni e partner che ci sostengono in questa grande festa popolare, con proposte per tutte le età».

«Sapori Pro Loco è la festa di tutto il Friuli Venezia Giulia – ha aggiunto l’assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini – : per questo la Regione l’ha voluta tra i grandi eventi annuali a cui non farà mancare il suo sostegno.

In questi anni le Pro Loco regionali hanno retto l’urto e sono state un presidio indispensabile per la socialità dei nostri paesi.

Sapori Pro Loco saprà attrarre tanti turisti, anche da fuori regione: aprirà un’estate di grandissimi eventi». Certo in questi anni non sono mancate altre sfide, oltre a quelle sanitarie: in primis la burocrazia.

Ma il Friuli Venezia Giulia è all’avanguardia a livello nazionale per la presenza dello sportello Sos Eventi Fvg che proprio a Villa Manin, gestito dal Comitato con fondi regionali della legge 7/2019, risponde alle esigenze del mondo associazionistico.

«Con quella legge – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin – abbiamo garantito sostegni economici, di consulenza e d’informazione perché volevamo riconoscere gli sforzi del mondo dell’associazionismo e quindi il loro valore. Sapori Pro Loco è un concentrato di identità e passione».

Sono intervenuti alla presentazione pure Giacomo Trevisan, vicesindaco del Comune di Codroipo, che tra le diverse forme di collaborazione (oltre a mettere a disposizione le aree di Villa Manin di sua competenza) sarà parte di alcuni eventi culturali; Luca Occhialini presidente di BancaTer, realtà al fianco del mondo delle Pro Loco anche dopo la prossima fusione con Friulovest Banca; Ketty Faion presidente dell’associazione Save Art che a Sapori Pro Loco organizzerà le premiazioni del torneo di calcio femminile “Diamo un calcio alla violenza” e Claudio Filipuzzi presidente di Agrifood Fvg, che certifica i prodotti regionali utilizzati nei piatti della manifestazione.

Presente pure Tiziano Venturini, assessore del Comune di Buttrio e coordinatore regionale delle Città del Vino Fvg: infatti proprio a Sapori Pro Loco ci sarà la firma della convenzione tra Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e l’Associazione Nazionale Città del Vino, da parte dei rispettivi presidenti nazionali Antonino La Spina e Angelo Radica.

Questo patto precederà sabato 20 maggio, alle 16.30, l’inaugurazione, prevista alle 18.

Tra gli altri partner anche Fondazione Friuli, Società Filologica Friulana, Camera di Commercio Pordenone Udine, Promoturismo Fvg, Erpac, Pic Medio Friuli, Dolomia e Maincart. Passando all’aspetto culinario non mancheranno i piatti celebri della tradizionale regionale, dal frico tradizionale al San Daniele fino ai dolci.

Tra le novità di quest’anno la Pro Loco Pravisdomini con il suo leccalecca al frico, la Bottega del Friuli e la selezione dei prodotti a marchio IoSonoFvg, mentre tra i ritorni la Pro Loco Montegnacco con la costa alla fiamma.