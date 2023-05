Aggredito in strada in centro a Udine, gli rubano il portafogli: due arresti dopo l’inseguimento

UDINE. È stato spintonato, gettato a terra e derubato del portafogli. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì 16 maggio, ai danni di un quarantenne residente a Lestizza che stava camminando lungo via Aquileia, a Udine.

L’uomo è stato aggredito all’improvviso da due sconosciuti che, una volta arraffato il bottino, sono poi scappati via di corsa. La loro fuga, tuttavia, è stata notata da una pattuglia di carabinieri dell’aliquota primo intervento (Api) che era in transito in zona per gli ordinari servizi di controllo del territorio.

I militari dell’Arma hanno inseguito i due e sono poi riusciti a bloccarli poco distante, all’altezza dell’incrocio tra via Aquileia e via Giusti. Per entrambi è scattato l’arresto per l’ipotesi di reato di rapina impropria.

Successivamente sono stati entrambi accompagnati nel carcere udinese di via Spalato: si tratta di due cittadini afghani, un 25enne e un 26enne, senza documenti regolari per il soggiorno in Italia.

L’aggressione si è concretizzata in pochissimo tempo, attorno alle 18. Il malcapitato, nella caduta, ha riportato lievi lesioni: è stato quindi soccorso dal personale sanitario e accompagnato in ospedale per le medicazioni.

Quando i carabinieri, con l’aiuto del personale della Questura, hanno bloccato i due “fuggitivi”, uno di loro aveva ancora con sé il portafogli, che è stato recuperato e riconsegnato al proprietario. Dentro c’erano circa un’ottantina di euro.

La posizione dei due afghani nei prossimi giorni sarà valutata dalla Procura e dal giudice del Tribunale di Udine chiamato a celebrare l’udienza di convalida dell’arresto. Alcuni momenti della fuga sono stati ripresi da telecamere di videosorveglianza installate nella zona di via Aquileia.