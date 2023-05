Automobile in fiamme sull’autostrada A23

Una squadra della sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Udine è intervenuta, nel pomeriggio di mercoledì 17 maggio, lungo l’autostrada A23, tra i caselli di Udine Nord e Udine Sud, per l’incendio di un’automobile.

Il conducente, appena si è accorto del fumo che stava uscendo dal vano motore, ha arrestato il veicolo nella corsia di emergenza, è sceso dalla vettura e ha subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i pompieri, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, per poi mettere in sicurezza il veicolo. Inevitabile qualche rallentamento al traffico per consentire i soccorsi.