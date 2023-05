Festa dell’Ascensione, giovedì 18 maggio sarà un giorno da bollino rosso in autostrada

UDINE. Due eventi capaci di richiamare migliaia di turisti, soprattutto stranieri, sul litorale friulano, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità autostradale.

La festa cristiana dell’Ascensione, tradizionalmente molto sentita oltre confine, porterà il primo afflusso di austriaci e tedeschi verso il litorale del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Il periodo di festività, oltretutto, quest’anno coincide anche con il motoraduno che richiama migliaia di appassionati d’Oltralpe a Lignano Sabbiadoro.

La combinazione tra i due eventi comporterà inevitabilmente un’intensificazione dei transiti lungo parte della rete autostradale gestita dalla concessionaria Autovie Venete.

In particolare sarà la mattinata di giovedì 18 maggio ad essere caratterizzata dal “bollino rosso”, con traffico intenso lungo la A23 tra Udine Sud e Nodo di Palmanova e sulla A4 in direzione Venezia. Potrebbero, quindi, verificarsi code e rallentamenti, mentre le previsioni indicano che la situazione dovrebbe migliorare a partire dal pomeriggio.

Non sono previste particolari criticità nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 maggio, mentre domenica 21 (giornata in cui i mezzi pesanti non potranno circolare dalle 9 alle 22) il traffico tornerà a essere sostenuto sulla A4 in direzione Trieste e sulla A23 lungo la direttrice Udine/Tarvisio con il formarsi di possibili rallentamenti all’altezza del Nodo di Palmanova.

Autovie raccomanda di osservare i limiti di velocità, mantenere le distanze di sicurezza dei veicoli che precedono, in particolare in prossimità dei cantieri della terza corsia, e di non utilizzare i dispositivi elettronici alla guida. Inoltre invita gli utenti della strada a informarsi della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile, il sito www.infoviaggiando.it, la app infoviaggiando o telefonando al numero verde 800996099.