Ha un malore, salvata dal vicino di casa e dal 118

UDINE. Deve la sua vita alla prontezza di un vicino di casa, che ha avuto la lucidità di chiamare i soccorsi, e alla professionalità degli operatori sanitari del 118.

Una donna di 50 anni è stata soccorsa, mercoledì 17 maggio, in via Aquileia, per un arresto cardiaco. Seguendo le indicazioni dell’operatore sanitario in contatto telefonico, il vicino di casa ha eseguito la rianimazione cardiopolmonare fino all’arrivo dell’automedica.

Con il supporto del defibrillatore, i soccorritori sono riusciti a far ripartire il cuore della cinquantenne, poi trasportata all’ospedale in gravi condizioni.