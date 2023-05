Rapinato 41enne udinese, i carabinieri inseguono e arrestano gli autori

I carabinieri della Compagnia di Udine, martedì 16 maggio, hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini afgani, rispettivamente di 25 e 26 anni, senza fissa dimora, per rapina ai danni di un militare 41enne udinese. La pattuglia, verso le 18, in via Aquileia è stata richiamata dalle urla di un cittadino che stava chiedendo aiuto perchè immediatamente prima era stato minacciato, spintonato a terra e rapinato del contante che aveva nel portafogli. I due rapinatori mentre stavano ancora fuggendo a piedi sono stati rincorsi dai militari e bloccati.

01:40