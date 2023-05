Fermato per guida pericolosa, fugge e poi picchia i carabinieri: arrestato un trentenne

Ha dato in escandescenze e ha picchiato i carabinieri, danneggiando anche l’auto, dopo un lungo inseguimento: un trentenne laziale è stato arrestato dai militari per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento di autovettura militare.

Il giovane, residente nel Lazio, si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per valutare lo stato di ebbrezza e l’uso di sostanze stupefacenti.

Un insieme di reati commessi poco dopo l’alt imposto dai carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Latisana che avevano notato l’uomo guidare con una condotta ritenuta molto pericolosa.

Al momento della contestazione, il conducente è fuggito con la sua auto, costringendo i carabinieri ad un inseguimento, durante il quale ha anche speronato volontariamente la gazzella che lo inseguiva.

Una volta fermato, il trentenne ha avviato anche una colluttazione fisica, nel corso della quale i due militari intervenuti hanno riportato lesioni fortunatamente lievi. L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza per la direttissima in esito della quale l’arresto è stato convalidato.