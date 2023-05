Preso a Ugovizza con in auto 47 chili di bulbi di papavero: arrestato

TARVISIO. Un cittadino pakistano, in regola con le norme di permesso in Italia e residente nella provincia di Mantova, è stato arrestato alla polizia di frontiera di Tarvisio alla barriera autostradale di Ugovizza, perchè trovato in possesso di oltre 47 chilogrammi di bulbi di papavero che cercava di far entrare illegalmente in Italia.

L’uomo era diretto in Austria alla guida di una Ford Focus dove è stato rinvenuto lo stupefacente. Gli accertamenti eseguiti da personale della polizia scientifica di Udine hanno permesso di accertare nei bulbi la presenza del principio attivo di tipo eroina.

Ogni tubero una volta svuotato ed essiccato consente l’assunzione della sostanza attraverso la masticazione. In alternativa può essere fumato o utilizzato per fare un infuso con un effetto narcolettico analogo a quello dell’eroina, una pratica particolarmente diffusa nelle comunità straniere.

I bulbi, che sono stati sequestrati, erano stati acquistati in Austria, paese ove vengono regolarmente venduti in quanto considerato materiale decorativo.

Già in passato personale del settore di polizia di frontiera di Tarvisio aveva proceduto al sequestro di ingenti quantitativi di bulbi di papavero introdotti illegalmente in Italia: lo scorso anno era stato arrestato un cittadino pakistano trovato con oltre 45 chilogrammi di bulbi per un totale di circa 35.000 tuberi.