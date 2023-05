Sorpreso in una casa mentre stava rovistando tra i cassetti: ladro arrestato

UDINE. È stato arrestato in flagranza di reato mentre tentava di rubare in un’abitazione. In manette, nella mattinata di giovedì 18 maggio, è finito un cittadino di nazionalità marocchina di 37 anni.

L’uomo è stato sorpreso e bloccato dai carabinieri del Radiomobile di Udine mentre, una volta introdottosi in un’abitazione in via Cividale, stava rovistando tra i cassetti alla ricerca di beni preziosi. L’udienza di convalida dell’arresto è stata rinviata alla mattinata di venerdì 19 maggio.—