Una grande festa per tutti: i numeri dell'Adunata degli alpini

Finita l'adunata degli alpini, è tempo di bilanci. Oltre a quelli sul ritorno economico per la città di Udine (e più in generale della regione Friuli Venezia Giulia) con il 25 percento in più degli incassi per alberghi e ristoranti, sono stati diffusi oggi anche i numeri dei servizi attivi nei giorni della grande festa delle penne nere. Nonostante le migliaia di persone, tra alpini e cittadini, non sono stata riscontrate criticità di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.



Ecco il dettaglio dei dati con il prefetto Massimo Marchesiello, il direttore Sores Amato De Monte e il presidente dell'Ana di Udine Dante Soravito de Franceschi (Videoproduzioni Petrussi, a cura di Laura Pigani)

