Tre momenti della visita allo stabilimento Julia Vitrum Recycling di San Vito al Tagliamento, il più moderno nel suo genere realizzato in Europa: nella foto grande il direttore di stabilimento l’ingegner Dario Lorenzon accanto a un camion che ha appena scaricato il cosiddetto “rottame” di vetro; in alto a destra l’unica operazione manuale che si fa dentro lo stabilimento, in basso a destra il prodotto finito, vetro pronto al riutilizzo