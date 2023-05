Si scontrano un camion e una bisarca: un ferito

ZOPPOLA. Scontro tra un camioncino e una bisarca, un ferito. L’incidente, che ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità locale, si è verificato nella tarda mattinata di venerdì 19 maggio lungo la strada statale Pontebbana, nel tratto che prende il nome di via Codroipo, nella frazione di Orcenico inferiore, nel territorio comunale di Zoppola.

Violento l’impatto tra i due mezzi pesanti, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Pordenone.

Sul posto sono intervenuti l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso, attivati anche i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nell’incidente e della sede stradale, invasa dai rottami conseguenti all’incidente.

L'uomo rimasto ferito nell’impatto è il conducente della bisarca, estratto dall’abitacolo solo dopo un lungo intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto utilizzare le tenaglie idrauliche per farsi largo tra le lamiere. per il conducente è stato quindi disposto il trasporto in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato accolto, cosciente, con ferite giudicate di media gravità.