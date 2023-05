Ciclista trovato privo di sensi in un fosso: muore dopo il ricovero in ospedale

ROVEREDO IN PIANO. Ad accorgersi di quell’uomo riverso in un fosso a lato della pista ciclabile è stato un motociclista di passaggio: aveva notato prima la luce della bicicletta, poi una ruota. Raggiunto il ferito, riverso a terra vicino a una pista ciclabile, dopo aver lanciato l’allarme è stato lo stesso centauro a prestare le prime cure.

Manovre rianimatorie poi proseguite dal personale medico infermieristico: tentativi che avevano dato una speranza, scomparsa poco dopo all’ospedale di pordenone, dove il 56enne è deceduto.

È successo intorno alle 23 di giovedì 18 maggio, quando i soccorsi sono stati attivati per la presenza di un uomo di 56 anni che aveva riportato gravi ferite a seguito di un incidente verificatosi in via XX Settembre a Roveredo in Piano, dove l’uomo è stato rinvenuto privo di sensi in un fosso a bordo strada, apparentemente a seguito di una caduta autonoma mentre pedalava in sella a una bici.

Sul posto sono giunti l'equipaggio di un'ambulanza, quello dell'automedica e l'elisoccorso. Attivati anche i volontari della squadra comunale di Protezione civile di Pordenone, a supporto delle operazioni e per il trasporto della equipe medica dell'elisoccorso dal luogo di atterraggio del velivolo sanitario al luogo dove si è verificato l'incidente. Intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Pordenone.

Giunto sul posto, il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo, trovato in arresto cardiocircolatorio per le gravi ferite riportate nella caduta. Sono state avviate le manovre salvavita, di rianimazione cardiopolmonare, grazie alle quali il cuore del 56enne ha ripreso a battere.

Disposto il trasporto d’urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove l’uomo è stato accolto in gravi condizioni e privo di conoscenza: poche ore dopo il decesso.