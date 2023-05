Cade con il monopattino e batte la testa: settantenne ricoverato in gravi condizioni

LIGNANO. Un uomo di circa 70 anni è stato soccorso nel pomeriggio di sabato 20 maggio dal personale medico infermieristico per le ferite riportate a seguito di un incidente accaduto a Lignano Sabbiadoro, in via Latisana.

Mentre stava utilizzando un monopattino è caduto (in maniera autonoma) e ha battuto la testa.

Immediata la richiesta di intervento da parte dei passanti che hanno assistito alla caduta: sul posto sono giunti l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Latisana e l'elisoccorso. Attivati anche i carabinieri della Compagnia di Latisana.

L'uomo, che nell’incidente ha perso i sensi, è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato a bordo dell’elicottero all'ospedale triestino di Cattinara, in gravi condizioni.