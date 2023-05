Furto nella notte, i ladri razziano un capannone: rubate attrezzature per 20 mila euro

SEDEGLIANO. Sono entrati in azione approfittando del buio, riuscendo a razziare il capannone di un'attività commerciale.

Furto nella notte, tra venerdì 19 e sabato 20 maggio, in una ditta di Sedegliano, la Friulforgia, che si trova in località Pannellia.

I responsabili della ditta hanno segnalato l’accaduto ai carabinieri di Codroipo spiegando che, da uno dei capannoni, erano state portate via varie attrezzature meccaniche, per una danno stimato in circa 20 mila euro.