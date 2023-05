la festa della repubblica

Dopo il lutto le Frecce tornano a volare: a Rivolto l’omaggio dei piloti al capitano Ghersi

La Pan il 2 giugno sorvolerà Roma. Hanno sentito «il dovere e il desiderio di tornare a volare in onore di Alessio» come si legge in un post pubblicato nella pagina ufficiale della Pan su Instagram

Viviana Zamarian