Quattro itinerari per scoprire il territorio a bordo di treni storici

«Quattro treni storici saranno attivati in Friuli Venezia Giulia nell’arco del prossimo mese per arricchire la mobilità in chiave turistica e culturale». Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante al termine della seduta di giunta di venerdì.

Una delibera apposita ha dato il via libera alla prima parte del programma di servizi con treni con materiale storico effettuato in convenzione con Fondazione Ferrovie dello Stato.

Nello specifico domenica partirà dalla stazione di Trieste il “Treno delle orchidee” diretto a Osoppo. Treno che farà poi fermate intermedie a Monfalcone, Gorizia, Udine e Gemona. Domenica prossima, 28 maggio, sarà attivo invece il “Treno dei giardini” da Trieste a Sacile, con fermate a Monfalcone, Gorizia e Udine, mentre il 4 giugno sarà la volta del “Treno delle città Unesco”. In questo caso la destinazione finale sarà Cividale del Friuli, con fermate a Monfalcone, Cervignano, Palmanova, Aquileia e Udine e l’11 giugno del “Treno lungo la ciclovia Fvg 3”, in partenza da Pordenone e arrivo a Maniago e fermate a Sacile, Budoia, Aviano e Montereale Valcellina.

«Il “Treno delle orchidee” e quello della ciclovia Fvg – ha osservato Amirante – si inseriscono sulla linea turistica strategica Sacile-Gemona la cui riapertura completa, in base a quanto confermato da Fondazione Fs, avverrà nel mese di agosto».

Dei quattro convogli storici prossimi alla partenza, tre sono a trazione elettrica e solo il Pordenone-Maniago è alimentato a diesel. «Grazie alla collaborazione con PromoTurismoFvg – ha concluso l’assessore a Infrastutture e territorio – a bordo dei treni storici saranno disponibili materiali e attività di promozione e valorizzazione di un territorio che proprio grazie al trasporto su rotaia permette ai visitatori di scoprire lati storici e paesaggistici di grande interesse e talvolta meno noti del Friuli Venezia Giulia».

Sempre ieri la Giunta è intervenuta con due delibere relative alla procedura di chiusura del Programma regionale Fesr 2014-20, la cui attuazione è stata rallentata dall'emergenza Covid e dai riflessi della guerra in Ucraina. «In particolare - ha spiegato l’assessore alle Finanze Barbara Zilli -, saranno prorogati i termini per il completamento di alcuni progetti, mentre i fondi non utilizzati verranno reimpiegati su attività che possono ancora portare spesa rendicontabile sul Programma. della seduta odierna della Giunta regionale.

Tra i progetti rientrano l’Hub ospedaliero di Pordenone (beneficiario di 3,5 milioni di euro), per le case di riposo (2,5 milioni) e per la riqualificazione e realizzazione di piste ciclabili nel Comune di Pordenone (410mila euro). Le attività individuate come potenzialmente in grado di garantire la realizzazione di ulteriore spesa, infine, sono il Fondo di garanzia per l'accesso al credito gli investimenti a sostegno dei servizi sanitari per rispondere alla crisi provocata dalla pandemia.