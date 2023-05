Tanti eventi e 70 piatti tipici, Sapori Pro loco pronta a partire: il programma

Al via la ventesima edizione di “Sapori Pro Loco – Tipicità Gusto Tradizioni”, la kermesse enogastronomica friulana giunta alla ventesima edizione. Nella cornice di Villa Manin di Passariano di Codroipo, nel corso del fine settimana e dal 26 al 28 maggio, sarà possibile degustare piatti e vini tipici del territorio negli stand delle 25 Pro loco che hanno aderito all’iniziativa. Appuntamento tra le esedre del complesso dogale dove le Pro Loco del territorio regionale, grazie ai circa 400 volontari in campo, proporranno una settantina di piatti tipici della tradizione friulana.

Il tutto accompagnato da un ricco calendario di eventi in programma per un totale di 60 di appuntamenti. Tra le Pro Loco presenti, Codroipo è il Comune più rappresentato con le realtà di Passariano, Zompicchia, Pozzo e Rivolto. Nemmeno l’eventuale maltempo sarà in grado di fermare i festeggiamenti, grazie ai circa 800 metri quadri di posti al coperto predisposti sotto degli appositi tendoni. Gli stand saranno operativi già da mezzogiorno in attesa del taglio del nastro, previsto oggi, alle 18, sotto le volte della Barchessa di Ponente.

Novità di quest’anno, infatti, l’anticipo dell’inaugurazione ufficiale con le autorità al sabato invece che alla domenica accompagnata dalla musica della Filarmonica “La Prime Lûs 1812” di Bertiolo.

A precedere il momento inaugurale, alle 16.30, la firma della convenzione tra l’Unione nazionale Pro loco d’Italia e l’Associazione nazionale Città del vino, da parte dei rispettivi presidenti nazionali, Antonino La Spina e Angelo Radica. «Il fatto che per la firma sia stata scelta Sapori Pro Loco – commenta il presidente regionale dell’Unpli, Valter Pezzarini – testimonia ancora una volta quanto sia importante nel panorama non solo regionale, ma anche nazionale, la nostra manifestazione. Ringrazio tutti i volontari che donando il proprio tempo renderanno realtà, per la ventesima volta, l’evento che di fatto apre la stagione delle grandi sagre estive in Fvg. Siamo molto soddisfatti dei risultati che hanno raggiunto le prime iniziative primaverili che abbiamo organizzato: si parla di numeri in crescita sia rispetto allo scorso anno che al periodo pre Covid, con oltre 300 mila presenze. Ringrazio anche la Regione e tutte le altre istituzioni e partner per il sostegno».

Villa Manin conferma dunque il proprio ruolo di contenitore adatto a qualsiasi tipo di evento non solo culturale. Ad esempio la Barchessa di Ponente diventerà uno spazio incontro, dove si svolgeranno interessanti degustazioni guidate. Si parte con i vini della selezione Filari di Bolle (domani dalle 10.30 alle 11.30) a cura della Pro loco di Casarsa e con una degustazione guidata dei vini del concorso “Bertiûl tal Friûl” a cura della Pro loco Risorgive Medio Friuli, sempre domani dalle 18 alle 19.

Questa mattina, alle 10.30, è prevista una visita guidata al parco del complesso dogale mentre, nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30, una caccia al tesoro dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni. La sera, alle 20, si darà il benvenuto al coro trentino Lago Rosso di Tuenno. La giornata terminerà alle 21 con un concerto dei Playa Desnuda. Domani, oltre alle degustazioni in programma, si terranno appuntamenti culturali oltre a visite guidate nei musei di Codroipo, laboratori artigianali e iniziative dedicate ai più piccoli.