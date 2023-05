Malore al centro commerciale: ricoverato in gravissime condizioni

UDINE. Era appena entrato al supermercato Carrefour, che si trova all’interno del centro commerciale Terminal Nord, in viale Tricesimo a Udine, quando è stato colto da un improvviso malore.

Un uomo di 88 anni, originario di Trieste, si trovava assieme al cognato quando si è accasciato su una delle sedie del bar posizionato all’ingresso della struttura commerciale, perdendo conoscenza.

È successo poco dopo le 12 di domenica 21 maggio. A chiamare i soccorsi sono state le dipendenti del locale che si sono precipitate per prestare i primi aiuti l'uomo. Preso poi in carico dal personale medico infermieristico, l'88enne è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni.