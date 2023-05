Protezione civile Fvg, nuove partenze verso l'Emilia Romagna colpita dall'alluvione

Non si ferma l’impegno dei volontari della Protezione civile nei comuni alluvionati della Romagna. Domenica 21 maggio, dalla sede della Protezione civile di Palmanova, è partito un altro gruppo di 19 persone composto da due funzionari e 17 volontari provenienti da nove comuni del Friuli Venezia Giulia. Hanno dato il cambio ai colleghi già in servizio nella zona disastrata. In serata, infatti, da Predappio, è rientrata la colonna partita lunedì scorso sempre da Palmanova.

00:58