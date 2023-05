Cadono con le moto: tre feriti, uno è grave

Una persona è stata soccorsa nella serata di domenica 21 maggio, poco dopo le 22, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Lignano Sabbiadoro, lungo viale Europa, all’altezza del municipio.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza, i carabinieri della Compagnia di Latisana, sul posto anche la municipale di Lignano), il conducente di una moto ha perso il controllo.

A bordo della due ruote c'erano due persone. Una è rimasta ferita e ha riportato lesioni importanti agli arti. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona ferita che è stata trasportata in volo all'ospedale triestino di Cattinara in codice giallo.

Intorno alla stessa ora un incidente stradale si è verificato lungo la A28, nel tratto compreso tra Sacile est e Sacile ovest direzione Conegliano.

Per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale, un uomo in sella a una moto ha perso il controllo.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Sacile e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico lo ha preso in carico per poi trasportarlo con l'ambulanza, con ferite non gravi, all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.

Attivati per quanto di competenza il personale dell'autostrada, la polizia stradale, i vigili del fuoco. Tutti coordinati dal Coa-Centro operativo autostradale di Udine.

E nel tardo pomeriggio di domenica, poco prima delle 18.30, a San Daniele lungo la viabilità che conduce alla frazione di Cimano, in via Regane, si è verificato un incidente stradale con il coinvolgimento di una moto sulla quale viaggiavano due persone.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Udine, il conducente della moto ha perso il controllo e il mezzo è finito contro un muro.

Anche in questo caso gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Una persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico ed è stata trasportata in volo in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.