Il derby a Cividale: si decide tutto con gara 5

CIVIDALE. Quando gli dei del basket decidono che la tripla di Redivo deve “entrare” si ha la certezza che il derby friulano di basket tra Udine e Cividale andrà alla bella in programma giovedì al Carnera.

È il canestro del 66-60, mancano ancora due minuti alla fine ma di fatto gara quattro finisce lì. Anche perché Monaldi e Gaspardo sbagliano le due successive bombe in transizione. Giusto così con Udine che finisce nel trappolone di Cividale che gioca una partita terribilmente “cattiva” .

Se invece di adeguarti ti fai saltare i nervi (Briscoe e Terry su tutti) è inevitabile che finisca così. Brava Gesteco, Udine, invece spreca un’occasione: stava per rimettere in piedi una partita impossibile, l’avesse fatto avrebbe mandato un segnale forte.

E invece adesso è come se si ripartisse da zero. Per la quarta volta consecutiva i quintetti base solo i soliti. Le novità sono negli occhi: Cividale ha quelli della tigre, Udine no.

Poi la differenza la fanno anche le percentuali che però sono sempre figlie di quello che costruisci in difesa. Il primo quarto scorre via sul filo dell’equilibrio: Finetti ha poco e niente dai suoi americani, Gaspardo non è quello di gara tre e allora per resta a galla si affida a Esposito e Palumbo.

È di quest’ultimo una delle due bombe su tredici tentativi che l’Apu segna quando si arriva all’intervallo lungo.

E sono sempre loro i canestri dell’unico vantaggio udinese (9-12). Il black out totale arriva a inizio secondo quarto quando per 6’ Udine segna solo due punti dalla lunetta. Battistini, dall’altra parte è quello del parzialone gialloblù di gara tre (25-7, ricordate?). Quella vecchia volpe del Pilla in panchina annusa l’aria e fa i comizi con gli arbitri: «Ce ne fischi uno anche a noi?». Un attimo dopo fallo in attacco a Pellegrino.

Come detto l’allungo lo firmano il “Battista” e Cassese: eccolo qui il “terzo uomo” in doppia cifra che era mancato sabato sera. Udine è sorprendentemente nervosa: tecnico a Monaldi, dopo un fischio mancato su Gentile. Quando Rota in precario equilibrio segna allo scadere una bomba ignorantissima (36-23) il PalaGesteco esplode. Idem allo scadere con il canestro sulla sirena di Furin.

L’inerzia non cambia nel secondo tempo nonostante Gentile cerchi di prendersi sulle spalle l’Old Wild West con tre canestri in due minuti anche perché dall’altra parte i suoi sforzi sono vanificati dalle triple di Rota e Pepper.

Il capitano ducale ruba palla e in sottomano firma il più 16 (51-35). Briscoe dopo lo sfondamento fischiatogli mentre porta palla, decide di mettersi a giocare. Due canestri in penetrazione, due liberi sbagliati ma rimbalzo di Terry che ne mette altri due. Poi a 45’ dalla terza sirena si inventa un’azione da tre più uno che vale il meno 4. Chiudere sotto di cinque per Udine è un affarone.

Nei primi due dell’ultimo parziale non si segna e questo fa il gioco di Cividale. Poi Mouaha ruba due palle che valgono quattro comodi punti che permettono alle Eagles di riprendere il volo (59-50). Quando Monaldi ruba palla e va a segnare il meno 3 (62-59) a 5’12’’ dalla sirena la partita è riaperta. La richiude con quella bomba di Redivo.

