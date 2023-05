Trovato morto il ragazzo di 23 anni scomparso da due giorni

E’ stato trovato morto nella tarda mattinata di lunedì 22 maggio, in una zona di campagna del Codroipese, Leonardo Cudini, 23 anni, scomparso da sabato quando non aveva più fatto ritorno nella sua abitazione di via Latisana, a Codroipo.

Il ragazzo era uscito di casa in bicicletta verso le 11.30: doveva andare al lavoro al ristorante “Spuntino di campagna” dove avrebbe dovuto prendere servizio alle 13.30.

Ma al ristorante Cudin non è mai arrivato. Il padre Mauro ne aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri. E lunedì, dopo due giorni di ricerche, la tragica scoperta del corpo senza vita.

Da sabato alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco con squadre ordinarie, esperti Tas (Topografia applicata al soccorso) e squadre cinofile con personale dei comandi di Udine, Pordenone e Gorizia. Attivato anche l’elicottero del Reparto volo del comando vigili del fuoco di Venezia.

Sono stati impegnati anche carabinieri e volontari della Protezione civile di Codroipo e Talmassons.