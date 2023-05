Truffa Superbonus, sequestri per 27 milioni da parte della Guardia di finanza

La Guardia di finanza ha eseguito, su ordine della magistratura di Treviso, una serie di sequestri nei confronti di cinque persone indagate e di un consorzio di imprese dell'edilizia del Trevigiano, accusati di aver riscosso crediti d'imposta collegati a ristrutturazioni rientranti nella normativa degli incentivi fiscali "Superbonus 110%" senza eseguire le opere commissionate dai clienti dai quali avevano ottenuto come pagamento i crediti stessi.

Il valore dei beni sequestrati, comprendendo titoli, denaro contante, automobili ed immobili, è pari a 27 milioni. L'indagine è stata innescata da circa 300 committenti raggirati residenti in Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Piemonte.

Le ipotesi di reato sono quelle di truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico e riguardano in tutto, considerando una prima tranche dell'inchiesta risalente alla scorsa estate, cinque società e sei persone, tra cui soprattutto professionisti che avrebbero prodotto false certificazioni sull'esecuzione e sulla congruità di opere in molti casi mai nemmeno iniziate.