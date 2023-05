Incidente sul lavoro nella notte: muore un trentenne

MARIANO DEL FRIULI. Un uomo di circa 30 anni, di Cormons, ha perso la vita nelle primissime ore di martedì 23 maggio a seguito di un incidente sul lavoro che si è verificato negli spazi di una attività produttiva con sede nella zona industriale di Mariano del Friuli.

È successo intorno all'1.30, nel cuore della notte, alla Aps Arosio Extrusion, azienda che produce laminati in acciaio.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo, il trentenne è rimasto schiacciato mentre stava lavorando con un macchinario.

Sul posto sono intervenuti l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. Intervenuti anche i vigili del fuoco.

Inutili, purtroppo, le manovre salvavita: ai soccorritori non è rimasto altro da fare che constatare il decesso del lavoratore.

La produzione dell’azienda è stata bloccata a seguito della messa sotto sequestro dello stabile dove si è verificato l’incidente mortale.