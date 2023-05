La Protezione civile del Fvg salva una scuola dall’acqua e dal fango: una bambina attende la fine dell’intervento per ringraziare i volontari

PREDAPPIO. Al servizio della gente, bambini compresi. Lunedì 22 maggio il contingente dei volontari e dei funzionari di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia dislocati nella zona di Forlì, tra le più colpite dall’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna causando morti e danni ancora incalcolabili, è stato impegnato su tre interventi.

Due squadre hanno portato a termine la pulizia e lo svuotamento di scantinati di una abitazione e di un condominio mentre una terza ha raggiunto l'abitato di Roncadello (frazione di Forlì), per la pulizia della locale scuola.

Nel pomeriggio, una parte del contingente schierato nel territorio comunale di Predappio si è unito ai colleghi per dare manforte alle complesse operazioni di pulizia nella scuola.

Un lavoro estenuante per salvare l’edificio, dove acqua e fango avevano invaso tutti i locali al primo piano, ma premiato da un grazie speciale: a fine giornata, infatti, una bambina del posto, entusiasta per quanto erano riusciti a fare gli uomini della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, li ha voluti ringraziare per averle pulito la scuola.