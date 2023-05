Investito da un ritorno di fiamma, gravi ustioni per un uomo

Un uomo di 60 anni è stato soccorso, nel primo pomeriggio di martedì 23 maggio, dal personale sanitario per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente domestico accaduto negli spazi di una abitazione nel territorio comunale di Coseano.

Per cause in corso di accertamento, è rimasto vittima, accidentalmente, di un ritorno di fiamma che gli ha causato ustioni nella parte alta del corpo.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Hanno attivato per quanto di competenza le forze dell'ordine (carabinieri della Compagnia di Udine) e i vigili del fuoco.

L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza con l'equipe dell'elisoccorso a bordo, in condizioni serie.