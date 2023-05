Temporale si abbatte su Udine e provincia: fulmine fa saltare un impianto elettrico, spezzati alberi e rami

UDINE. Un forte temporale, nel tardo pomeriggio di martedì 23 maggio, ha causato danni e disagi in città e in alcuni comuni della provincia.

Nel sottopasso di via Emilia, a Udine, i vigili del fuoco sono intervenuti per un allagamento. Un fulmine, in via Gorizia, ha colpito un albero. Rami sulla carreggiata, sempre nel capoluogo friulano, anche in via Monte Nero.

Ci sono state brevi interruzioni di energia elettrica in alcune zone della città. In via Monzambano, oltre ai pompieri, è intervenuta anche la Protezione civile per portare in un’abitazione un generatore a casa di un cittadino che utilizza alcune apparecchiature mediche.

In viale Palmanova un altro fulmine ha fatto saltare l’impianto elettrico in un’abitazione. I pompieri hanno anche messo in sicurezza una pianta caduta a Povoletto, in via Locanda, e alcuni alberi ad Attimis.