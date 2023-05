Cronoscalata del Monte Lussari: tutti i dettagli logistici sulla tappa friulana del Giro d'Italia

Conto alla rovescia in attesa del 27 maggio, quando il Giro d’Italia sbarcherà in Friuli per una delle tappe più attese della corsa rosa 2023: la cronoscalata del Monte Lussari, con partenza da Tarvisio. A margine della conferenza in Prefettura a Udine, dove sono stati forniti tutti i dettagli logistici sulla frazione friulana, Paolo Urbani del comitato locale tappa spiega come e dove seguire la corsa, quali accortezze avere, senza dimenticare di dedicare un ricordo a Enzo Cainero: "Senza di lui nulla di tutto questo sarebbe stato possibile”.(videointervista di Maura Delle Case)

03:53