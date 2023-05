Si presenta ubriaco dai carabinieri: denunciato e macchina sequestrata

TARCENTO. Si presenta ubriaco dai carabinieri. E così si becca una denuncia e si vede sequestrare la macchina.

È quel che è successo nella serata di martedì 23 maggio a un 49enne originario dell’Albania e residente a Pasian di Prato.

L’uomo ha raggiunto la caserma dei carabinieri di Tarcento in macchina, ha parcheggiato nelle vicinanze e poi ha raggiunto l’ingresso.

Ha quindi suonato il campanello, attendendo che qualcuno venisse da lui. Quando un militare ha aperto la porta, ha farfugliato qualcosa che, alle orecchie del carabiniere, è suonato incomprensibile.

Quello che si capiva chiaramente, invece, è che la persona era in stato di alterazione. La conferma è arrivata poco più tardi grazie all’etilometro.

Il risultato della prova dell’alcoltest è stato di circa 2,5 grammi di alcol per litro di sangue, a fronte di una soglia di legge pari, per potersi mettere al volante, a 0,5 g/l.

A quel punto sono scattati la denuncia per guida in stato di ebbrezza per il 49enne e il sequestro amministrativo per la macchina.