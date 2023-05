Milan secondo in volata a Caorle: ad attenderlo gli applausi e il bacio della fidanzata

Jonathan Miìlan sempre più star al Giro d'Italia. All'arrivo di tappa a Caorle il 22enne bujese ha visto sfumare un'altra vittoria al fotofinish, battuto per una manciata di millesimi dal connazionale Alberto Dainese, ma subito dopo il traguardo, oltre al calore di tifosi e colleghi del gruppo, ad attenderlo c'è anche il lungo bacio con la sua Samira: la ragazza, tedesca di Lipsia, è arrivata per sostemnerlo in vista degli uiltimi giorni della corsa rosa.

