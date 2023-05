Auto contro un camion in A4: due feriti, uno è un bambino

LATISANA. Due persone (un bambino e un uomo di circa 70 anni di età) sono state soccorse nel pomeriggio di giovedì 25 maggio, dal personale medico infermieristico, per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo l'autostrada A4, nel tratto compreso tra gli svincoli di Latisana e Portogruaro, sulla carreggiata in direzione Venezia.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, si sono scontrati una vettura e un camion. Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Latisana e l'elisoccorso. Attivati anche i vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico le persone rimaste ferite che sono state trasportate con l'ambulanza all'ospedale, entrambe in codice giallo, stabili e coscienti.

Sul luogo dell’incidente anche il personale dell'autostrada, con il coordinamento del Coa/centro operativo autostradale di Udine.