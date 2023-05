Cade con la bicicletta, sbatte la testa e perde conoscenza: donna in gravi condizioni

MALBORGHETTO VALBRUNA. Cade e sbatte la testa: ricoverata in gravi condizioni. Nella giornata di giovedì 25 maggio, a Ugovizza di Malborghetto Valbruna, una sessantenne, cittadina straniera, che stava percorrendo in sella a una bicicletta la ciclovia Alpe Adria, è caduta a terra, battendo con violenza il corpo e il capo: a seguito dell’incidente la donna ha perso conoscenza.

A dare l’allarme sono state le persone che si trovavano con lei in quel momento. Prestate le prime cure sul posto, il personale medico infermieristico ha preso in carico la donna che è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stata accolta in gravi condizioni.

Intervenuti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della Compagnia di Tarvisio.