Malore in giardino, amici e parenti lo rianimano guidati al telefono dagli infermieri: anziano in gravi condizioni

POLCENIGO. Un uomo di circa 80 anni di età è stato soccorso dal personale medico infermieristico, nel pomeriggio di giovedì 25 maggio, nel territorio comunale di Polcenigo per un malore accusato mentre si trovava all'interno di un’automobile, nelle pertinenze di una abitazione privata: colpito da infarto, l’anziano è andato in arresto cardiocircolatorio.

A dare l'allarme sono state le persone che si trovavano con lui in quel momento.

Sul posto sono giunti l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Sacile e l'automedica proveniente da Pordenone.

L'infermiere della sala operativa della Sores aveva intanto dato indicazioni alle persone presenti sul posto relativamente alle manovre di rianimazione cardiopolmonare da avviare: manovre guidate al telefono ed eseguite dagli astanti fino all'arrivo dei mezzi di soccorso: grazie anche a quest’azione il cuore dell'uomo ha ripreso a battere.

L'anziano è stato quindi preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in ambulanza all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove è stato accolto in gravissime condizioni.