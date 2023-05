Tenta di rubare furgone e fucile a un cacciatore, ma è messo in fuga

GEMONA. Stava andando a caccia con il suo furgone quando, giunto in via Ledra, a Gemona, è stato avvicinato da uno sconosciuto, un cittadino italiano tra i 20 e i 25 anni, che ha tentato di portargli via il mezzo, all'interno del quale c'era anche un fucile.

Il conducente, un cittadino settantunenne di nazionalità belga residente a Gemona, ha reagito ed è stato aggredito fisicamente.

Poi il malvivente è fuggito. Soccorso dagli operatori sanitari del 118, l'anziano è stato trasportato all'ospedale. Ha riportato lievi lesioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Gemona, che stanno svolgendo indagini.