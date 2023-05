Casa dello studente e caro affitti: gli universitari mettono le tende in viale Ungheria a Udine

Dalla mattinata di giovedì 25 maggio un gruppo di studenti dell'Unione degli universitari di Udine (Udu) protesta all'esterno della residenza di viale Ungheria contro il caro-affitti e l'ipotesi di trasformare la Casa dello studente - chiusa dal 2017 - in uffici comunali. Nei giorni scorsi i rappresentanti dell'Udu hanno chiesto un incontro al sindaco Alberto Felice De Toni, chiedendo un impegno dell'amministrazione comunale sul tema della residenzialità universitaria e la creazione di un tavolo permanente con le istituzioni. L'incerto futuro della Casa dello studente di viale Ungheria è una delle questioni centrali che hanno spinto gli studenti udinesi a scendere in piazza, mutuando la protesta già in atto da settimane nelle principali città italiane. La struttura è attualmente inagibile: per effettuare i necessari lavori di adeguamento antisismico la Regione ha stimato un investimento nell'ordine delle decine di milioni di euro. Gli universitari udinesi chiedono chiarezza sul destino del fabbricato e investimenti pubblici, contestando il ricorso ad accordi con privati, come accaduto per Casa Burghart, dove sono stati ricavati 93 posti letto (Videoproduzioni Petrussi, a cura di Christian Seu)

03:07