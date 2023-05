Al Parco zoo Punta Verde è arrivato Fips, un bradipo didattilo

Un nuovo ospite al Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro: si chiama Fips ed è l’ultimo e “lento” membro entrato a far parte di questa grande famiglia.

Si tratta di un bradipo didattilo di appena un anno, arrivato da alcune settimane dallo Zoo di Dortmund.

Il Bradipo è il mammifero più lento del mondo e passa la maggior parte della vita sugli alberi. Come è noto questo è un animale la cui peculiarità è proprio la lentezza e non a caso dal greco significa” dal piede lento”.

La sua corporatura è congeniale alla vita arboricola e i suoi lunghi artigli gli assicurano una salda presa ai rami. Vivendo appeso agli alberi, con il dorso rivolto verso il basso, la sua pelliccia cresce in senso opposto rispetto a quella degli altri mammiferi. Inoltre, il suo pelo si ricopre di microscopiche alghe verdi e altri piccoli organismi che utilizza sia come nutrimento che per mimetizzarsi nella foresta.

“Siamo molto felici di aver dato il benvenuto a Fips che ha festeggiato il suo primo compleanno con noi – racconta il direttore del Parco, Maria Rodeano -. Ci ha fatto particolarmente piacere accoglierlo dal momento in cui abbiamo dovuto, purtroppo, salutare la nostra amata Brady” .

Intanto al Parco proseguono le attività di intrattenimento con i Keeper-talk e le esclusive iniziative gratuite rivolte ai bambini dai 5 agli 11 anni..

“Ci piace l’idea di coinvolgere e incuriosire i più piccoli e con queste attività offriamo loro la possibilità di conoscere meglio ciò che li circonda e averne quindi più cura.

“Le attività nel Giardino delle esperienze naturali” – ricorda Maria - sono completamente gratuite, ma necessitano di prenotazione obbligatoria che può essere effettuata attraverso il sito www.parcozoopuntaverde.it nella sezione dello shop-online. Una proposta attiva ancora per domenica 28 maggio e che si prolungherà fino al 2 giugno”.