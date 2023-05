Guardia giurata muore per un malore nel campus del Cro

AVIANO. vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti, alle prime luci dell'alba di venerdì 26 maggio, nel campus del Cro-Centro di riferimento oncologico, in via Franco Gallini, ad Aviano, per soccorrere, congiuntamente al personale sanitario, una guardia giurata bloccata all'interno della guardiola, in arresto cardiocircolatorio.

I pompieri hanno sbloccato la porta consentendo l'accesso al personale sanitario, che però ne ha constatato il decesso. Presenti sul posto anche i carabinieri.