Pentecoste, si prevede traffico sostenuto sulla rete di Autovie

Nel fine settimana - caratterizzato dalla Pentecoste, festività molto sentita dai turisti austriaci - si prevede traffico sostenuto, già a partire dal pomeriggio di venerdì 26 maggio, lungo le direttrici Udine - Nodo di Palmanova della A23 e Trieste - Venezia della A4, con un calo dei transiti in serata.

L'afflusso di auto e camper riprenderà le mattine di sabato e domenica lungo le stesse direttrici. Il ritorno dei vacanzieri è atteso nella giornata di lunedì e nella mattinata di martedì. In questo caso, il traffico si prevede che sarà sostenuto lungo la A4 in direzione Trieste e lungo la A23 in direzione Udine/Tarvisio.

Autovie venete raccomanda di osservare i limiti di velocità, mantenere le distanze di sicurezza dei veicoli che precedono, in particolare in prossimità dei cantieri della terza corsia, e di non utilizzare i dispositivi elettronici alla guida. Inoltre invita gli utenti della strada a informarsi della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile, il sito www.infoviaggiando.it