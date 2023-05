Tutti eleganti a ballare e a festeggiare insieme la fine delle Superiori: è la notte dei maturandi

È l’appuntamento più atteso per migliaia di maturandi. E come vuole la tradizione, anche ieri, i ragazzi che concludono il ciclo delle superiori si sono ritrovati in città per brindare prima di salire sulle corriere ed essere accompagnati nelle ville storiche del territorio per la cena di gala insieme ai professori, e soprattutto in discoteca, al Palmariva di Fossalta di Portogruaro, per una notte che resterà impressa per sempre nella memoria.

Il rientro, sempre in sicurezza a bordo dei bus, è previsto per oggi all’alba, attorno alle 5.30.

Tra le 18 e le 19. 30 di ieri i punti scelti per far incontrare i ragazzini e cioè via Renati, piazza Primo Maggio e terminal studenti di via della Faula si sono riempiti come non mai.

Una moltitudine di ragazzi desiderosi di fare festa, in ghingheri per l’occasione, con abiti da sera e tacchi a spillo le donne, più semplicemente in camicia e pantalone elegante i maschietti, anche se qualche smoking si è visto.

A verificare che tutto si svolgesse in sicurezza, gli agenti della questura insieme ai colleghi della polizia locale. Quest’ultima ha utilizzato anche l’unità cinofila per i controlli.

A organizzare la trasferta è il gruppo Immaturi, che da una decina di anni se ne occupa, coinvolgendo i maturandi di Udine, della provincia friulana, ma anche di Gorizia e in parte di Trieste. La gran parte dei bus, venticinque, è partita da via della Faula.

«È da cinque anni che aspettiamo questo momento – assicurano alcune ragazze del Percoto –. Siamo molto contente. Questa è la nostra serata».

E se le ragazze sono sembrate più badare a non rovinare il vestito, anche a causa dello scroscio di pioggia caduto ieri sulla città, i ragazzi si sono dimostrati più propensi a fare baldoria: «Siamo pronti a divertirci – assicurano gli studenti del Malignani, per l’occasioni tutti in camicia bianca –. Speriamo duri il più a lungo possibile».

Alle 19.30 l’ultimo bus arriva al terminal e fa salire il gruppo del Percoto. La festa dei maturandi può avere inizio.