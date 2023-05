Scoperti 55 operai in nero a Pordenone, sanzionati 28 datori di lavoro

Da gennaio ad oggi, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Pordenone hanno effettuato 37 interventi a contrasto del lavoro sommerso e irregolare, individuando – nei settori delle lavorazioni agricole, dei trasporti, del commercio e dei bar e ristoranti – 55 lavoratori in nero, 40 dei quali stranieri, tra i quali 8 privi del permesso di soggiorno e 10 muniti del solo visto turistico e, pertanto, non impiegabili in attività lavorative.

00:59