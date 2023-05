Austriaca di 23 anni trovata alla guida ubriaca: denuncia e patente ritirata

I carabinieri, durante un controllo effettuato nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio, hanno fermato, a Lignano, la conducente di una Bmw, una cittadina austriaca di 23 anni, che stava guidando con un tasso alcolemico pari a 0,96 grammi/litro. È stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. Patente ritirata.

Sempre nella notte i carabinieri, a Manzano, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza anche un friulano di 27 anni al volante di una Citroen C3. Guidava con un tasso alcolemico di 1,05 grammi/litro. Anche in questo caso la patente è stata ritirata.