Cade sulla ciclabile e batte la testa: è grave

TARVISIO. Una persona è stata soccorsa, nella serata di venerdì 26 maggio, per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta autonoma da una bicicletta lungo la ciclabile tra Camporosso e Tarvisio.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tarvisio e l'elisoccorso. Hanno attivato anche le forze dell'ordine (carabinieri della Compagnia di Tarvisio).

Il personale medico infermieristico ha soccorso il ferito che è stato trasportato in volo, in condizioni serie, per un trauma cranico, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.