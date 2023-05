Entrano in una casa e danno fuoco a una materasso: fuori uso arredi e impianti, abitazione inagibile

CODROIPO. Incendio, nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio, in un'abitazione a Zompicchia di Codroipo. È successo in via Udine, poco dopo l'una. Le fiamme sono partite dal soggiorno e hanno raggiunto rapidamente arredi e impianti.

L'abitazione, dove risiede una donna di 55 anni di nazionalità marocchina, ha subito danni strutturali ed è stata dichiarata inagibile.

Sul posto i vigili del fuoco volontari di Codroipo, l'autoscala e l'autobotte da Udine. Indagini dei carabinieri per ricostruire l'accaduto. Nello stesso edificio, lo scorso mese di febbraio, si era già verificato un incendio che aveva coinvolto un'autovettura.

La casa in cui si è verificato l'incendio è di proprietà del fratello della donna che si trovava all'interno. Ignoti sono entrati in casa, dopo aver forzato la porta d'ingresso, e hanno incendiato un materasso da cui poi si sono propagare le fiamme.