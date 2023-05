Giro 2023, le bellezze della tappa in Friuli Venezia Giulia in 30 secondi

Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e in questo video scopre la nostra storia, natura e tradizione. Una città, Tarvisio, al confine tra tre stati; le miniere della grande guerra e il Museo a Cave del Predil. E infine, il Santuario di Monte Lussari, raggiungibile attraverso il sentiero del pellegrino. Credits. Powered by @italiait - @officialbeit

